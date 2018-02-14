BRIEF-Geo Group Q4 Adjusted FFO Per Share $0.67

Feb 14 (Reuters) - Geo Group Inc:
* THE GEO GROUP REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL-YEAR 2017 RESULTS AND ANNOUNCES $200 MILLION STOCK REPURCHASE PROGRAM
* QTRLY GAAP RESULTS INCLUDE $9.6 MILLION CHARGE RELATED TO RE-MEASUREMENT OF NET DEFERRED TAX ASSETS AS A RESULT OF TAX CUTS AND JOBS ACT
* APPROVED A STOCK REPURCHASE PROGRAM OF UP TO $200.0 MILLION OF GEO‘S COMMON STOCK THROUGH OCTOBER 20, 2020
* GEO GROUP - STOCK REPURCHASE PROGRAM WILL BE FUNDED PRIMARILY WITH CASH ON HAND, FREE CASH FLOW, AND BORROWINGS UNDER GEO‘S REVOLVING CREDIT FACILITY Source text for Eikon: Further company coverage: