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Regulatory News - Americas
March 6, 2018 / 9:41 PM / in 21 hours

BRIEF-Georgia Power, Georgia Public Service Commission Reach Settlement Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

March 6 (Reuters) - Georgia Power Co:

* GEORGIA POWER SAYS CO, GEORGIA PUBLIC SERVICE COMMISSION REACHED SETTLEMENT AGREEMENT REGARDING RETAIL RATE IMPACT OF TAX REFORM LEGISLATION - SEC FILING

* GEORGIA POWER - AS PER TAX REFORM SETTLEMENT WITH GEORGIA PSC, CO TO REFUND CUSTOMERS TO REFLECT INCOME TAX RATE REDUCTION IMPACT OF TAX REFORM LEGISLATION

* GEORGIA POWER - CO WOULD REFUND TO CUSTOMERS $185 MILLION AND $145 MILLION AS A BILL CREDIT FOR CALENDAR YEARS 2018 AND 2019, RESPECTIVELY Source text: (bit.ly/2D3KVFe) Further company coverage:

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