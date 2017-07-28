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BRIEF-Geox H1 EBITDA up at EUR 34.7 mln
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July 28, 2017 / 4:07 PM / 9 days ago

BRIEF-Geox H1 EBITDA up at EUR 34.7 mln

Reuters Staff

1 Min Read

July 28 (Reuters) - GEOX SPA:

* H1 NET REVENUES EUR 451.1 MILLION VERSUS EUR 450.3 MILLION YEAR AGO

* H1 NET PROFIT EUR 8.4 MILLION VERSUS PROFIT EUR 28,000 YEAR AGO

* H1 EBITDA EUR 34.7 MILLION VERSUS EUR 22.1 MILLION YEAR AGO

* COMPARABLE STORE SALES DOWN 0.6 PERCENT IN FIRST 29 WEEKS

* REGARDING 2017, EXPECTS A SLIGHT INCREASE IN TOP LINE AND AN INCREASE OF PROFITABILITY COMPARED TO THE PREVIOUS YEAR

* THE WHOLESALE CHANNEL IS EXPECTED TO RECORD "MID SINGLE DIGIT" GROWTH FOR THE ENTIRE YEAR

* EXPECTS TO ACHIEVE LEVELS OF PROFITABILITY IN 2017 IN LINE WITH CURRENT MARKET EXPECTATIONS EVEN IF "CHALLENGING" Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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