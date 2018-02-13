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February 13, 2018 / 7:26 AM / Updated a day ago

BRIEF-German Startups Group: To Issue Convertible Bond of EUR 3 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 13 (Reuters) - GERMAN STARTUPS GROUP GMBH & CO KGAA :

* DGAP-NEWS: GERMAN STARTUPS GROUP GMBH & CO. KGAA: GERMAN STARTUPS GROUP PLANS TO ISSUE A CONVERTIBLE BOND

* GERMAN STARTUPS GROUP - ‍INTENDS TO ISSUE A CONVERTIBLE BOND OF 3M EUR, WITHOUT SUBSCRIPTION RIGHTS OF SHAREHOLDERS​

* BOND SHALL BE CONVERTIBLE INTO 1.198.330 SHARES, TERM 5 YEARS, INTEREST RATE 8% P.A

* BOND CONVERSION PRICE 2.50 EUR PER

* ‍POTENTIAL BUYER INTENDS TO SUBSCRIBE FOR CONVERTIBLE BOND IN FULL​

* BOND CONVERSION PRICE 2.50 EUR PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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