FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Technology
Syria
Winter Olympics
The Trump Effect
Science
Entertainment
The Wider Image
Technology, Media and Telecommunications
February 23, 2018 / 7:30 AM / a day ago

BRIEF-GFI Informatique‍​ Proposes Takeover Bid For All Outstanding Realdolmen Shares

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 23 (Reuters) - REALDOLMEN NV:

* PROPOSED FRIENDLY TAKEOVER BID OVER REALDOLMEN BY GFI INFORMATIQUE‍​

* TAKEOVER BID IN CASH FOR ALL OUTSTANDING SHARES AND WARRANTS OF REALDOLMEN AT PRICE OF €37.00 PER SHARE

* PROPOSED PRICE CORRESPONDS TO A TRANSACTION VALUE OF AROUND €196 MILLION‍​

* PROPOSED SHARE BID PRICE REPRESENTS PREMIUM OF 11% ON REALDOLMEN’S LAST CLOSING PRICE ON FEB 22

* PROPOSED PRICE CORRESPONDS TO A TRANSACTION VALUE OF AROUND €196 MILLION

* AFTER THE CLOSE OF THE BID, GFI INFORMATIQUE INTENDS TO LAUNCH A SIMPLIFIED SQUEEZE-OUT BID

* AFTER CLOSE OF THE BID, GFI INFORMATIQUE INTENDS TO LAUNCH SIMPLIFIED SQUEEZE-OUT BID Source text for Eikon: Further company coverage:, (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.