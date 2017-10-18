BRIEF-GK Software decides to issue convertible bonds

Oct 18 (Reuters) - GK SOFTWARE AG:
* TOTAL NOMINAL AMOUNT OF UP TO EUR 15,000,000 AND WITH A TERM THAT RUNS UNTIL 26 OCTOBER 2022
* CONVERTIBLE BONDS CAN INITIALLY BE CONVERTED INTO UP TO 100,000 NEW OR EXISTING SHARES
* BONDS WILL HAVE A TERM OF 5 YEARS AND BE ISSUED AT 100% OF THEIR NOMINAL AMOUNT OF EUR 1,000.00 FOR EACH
* INTEREST COUPON FOR CONVERTIBLE BONDS WILL RANGE BETWEEN 2.75% AND 3.25% PER ANNUM
* CONVERSION PRICE WILL BE BETWEEN EUR 150.00 AND EUR 155.00
* CONVERSION PREMIUM OF APPROX. 17.5649% - 21.4837% ABOVE REFERENCE PRICE
* CONVERTIBLE BONDS ARE EXPECTED TO BE ISSUED ON OR ABOUT 26 OCTOBER 2017
* INTENDS TO INVEST NET PROCEEDS FROM ISSUE MAINLY IN FURTHER GROWTH Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)