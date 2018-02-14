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February 14, 2018 / 7:37 AM / 2 days ago

BRIEF-GKN Says Board Targeting Up To £2.5 Bnl Cash Return To Shareholders Over Next Three Years​

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 14 (Reuters) - Gkn Plc:

* ‍BOARD EXPECTS PROJECT BOOST TO DELIVER A RECURRING ANNUAL CASH BENEFIT OF £340M FROM END OF 2020​

* ‍BOARD IS TARGETING UP TO £2.5BN CASH RETURN TO SHAREHOLDERS OVER NEXT THREE YEARS​

* ‍EXPECTS TO DISTRIBUTE SURPLUS CASH TO SHAREHOLDERS, SUBJECT TO MAINTAINING AN INVESTMENT GRADE CREDIT RATING​

* PROGRESSIVE DIVIDEND POLICY WILL BE TO TARGET AN AVERAGE PAYOUT OF 50% OF FREE CASH FLOW OVER PERIOD OF 2018-2020​

* “‍EXPECTS THAT SHAREHOLDER VALUE WILL BE FURTHER UNLOCKED THROUGH SALE OF POWDER METALLURGY”​

* ‍EXPECTED TAX RATE REDUCTIONS IN KEY TERRITORIES SHOULD PROVIDE SIGNIFICANT TAX TAILWINDS TO GROUP​

* LONG-TERM GROUP BOOKED TAX RATE IS EXPECTED TO REDUCE BY 4% TO AROUND 20% Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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