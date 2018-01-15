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BRIEF-GKN Says Melrose Offer Undervalues Co
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#Consumer Products & Retail News
January 15, 2018 / 10:34 AM / 2 days ago

BRIEF-GKN Says Melrose Offer Undervalues Co

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 15 (Reuters) - GKN Plc:

* GKN SPOKESMAN- ”GKN’S NEW CEO AND FINANCE DIRECTOR HAVE THE EXPERTISE AND COMMITMENT TO IMPLEMENT OUR TRANSFORMATION PLAN PROJECT BOOST”

* GKN SPOKESMAN- “PROJECT BOOST WILL IMPROVE OUR CASH GENERATION AND PROFIT MARGINS - AND MAXIMISE VALUE FOR OUR SHAREHOLDERS”

* GKN SPOKESMAN- “MELROSE’S OPPORTUNISTIC OFFER TO SHAREHOLDERS FUNDAMENTALLY UNDERVALUES OUR COMPANY AND ITS PROSPECTS”

* GKN SPOKESMAN- “(MELROSE’S OFFER) WOULD DEPRIVE OUR SHAREHOLDERS OF THE FULL BENEFITS OF THE VALUE THAT GKN INTENDS TO DELIVER ” Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +91 80 6749 1136)

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