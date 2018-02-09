BRIEF-Gkn Says Prepared To Consider Granting An Extension To City Code Timetable

Feb 9 (Reuters) - Gkn Plc:
* “CONTINUES TO BELIEVE THAT OFFER MADE BY MELROSE INDUSTRIES PLC IS DERISORY”
* “HAS A FAR BETTER STRATEGY AND DETAILED OPERATING PLAN, INFORMED BY REAL INDUSTRY EXPERTISE, TO DELIVER SHAREHOLDER VALUE”
* “BELIEVES THAT CFIUS PROCESS IS LIKELY TO TAKE SUBSTANTIALLY LONGER THAN CITY CODE OFFER TIMETABLE, BASED ON SPECIALIST US LEGAL ADVICE”
* “FIRMLY BELIEVES THAT SHAREHOLDERS SHOULD BE ALLOWED TO MAKE A FULLY INFORMED DECISION”
* PREPARED TO CONSIDER GRANTING AN EXTENSION TO CITY CODE TIMETABLE TO ENABLE CFIUS PROCESS TO HAVE CONCLUDED BEFORE SHAREHOLDERS FORM FINAL VIEW ON OFFER Source text for Eikon: Further company coverage: (bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)