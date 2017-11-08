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November 8, 2017 / 2:10 PM / Updated 19 hours ago

BRIEF-Glaxosmithkline says Patrick Vallance to leave as president, research and development

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 8 (Reuters) - Glaxosmithkline Plc

* PATRICK VALLANCE, PRESIDENT, RESEARCH AND DEVELOPMENT, TO LEAVE CO TO BECOME UK GOVERNMENT‘S CHIEF SCIENTIFIC ADVISER AND HEAD OF GOVERNMENT‘S OFFICE FOR SCIENCE​

* ‍APPOINTED DR HAL BARRON AS CHIEF SCIENTIFIC OFFICER AND PRESIDENT, RESEARCH AND DEVELOPMENT, GSK; DR BARRON WILL JOIN GSK ON 1 JANUARY 2018.​

* ‍PATRICK WILL LEAVE GSK AT END OF MARCH 2018 TO TAKE UP HIS NEW ROLE​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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