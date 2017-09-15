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BRIEF-GlaxoSmithKline says Trelegy Ellipta once-daily single inhaler triple therapy receives positive opinion from CHMP in Europe
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September 15, 2017 / 6:16 AM / in a month

BRIEF-GlaxoSmithKline says Trelegy Ellipta once-daily single inhaler triple therapy receives positive opinion from CHMP in Europe

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 15 (Reuters) - GLAXOSMITHKLINE PLC:

* TRELEGY ELLIPTA ONCE-DAILY SINGLE INHALER TRIPLE THERAPY RECEIVES POSITIVE OPINION FROM THE CHMP IN EUROPE FOR APPROPRIATE PATIENTS WITH COPD

* TRELEGY ELLIPTA ONCE-DAILY SINGLE INHALER TRIPLE THERAPY RECEIVES POSITIVE OPINION FROM CHMP IN EUROPE FOR APPROPRIATE PATIENTS WITH COPD​

* TRELEGY ELLIPTA ONCE-DAILY SINGLE INHALER TRIPLE THERAPY RECEIVES POSITIVE OPINION FROM THE CHMP IN EUROPE FOR APPROPRIATE PATIENTS WITH COPD Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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