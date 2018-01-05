FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Global Logistic Properties Says GLP China Received Approval From CSRC To Issue B&R Bonds
Sections
Featured
Take Five - World markets themes for the week ahead
week ahead
Take Five - World markets themes for the week ahead
Coal dwarfs battery metals in deals despite war on pollution
deals
Coal dwarfs battery metals in deals despite war on pollution
Half as many migrants landed in Europe in 2017 as 2016 - IOM
world
Half as many migrants landed in Europe in 2017 as 2016 - IOM
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
January 5, 2018 / 1:14 AM / 2 days ago

BRIEF-Global Logistic Properties Says GLP China Received Approval From CSRC To Issue B&R Bonds

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 5 (Reuters) - Global Logistic Properties Ltd:

* GLP APPROVED AS THE FIRST BELT & ROAD BOND ISSUER IN CHINA

* GLP CHINA RECEIVED APPROVAL FROM CSRC TO ISSUE UP TO RMB12 BILLION OF RMB-DENOMINATED B&R BONDS ON SHENZHEN STOCK EXCHANGE

* ‍PROCEEDS TO BE USED TO REPAY EXISTING DEBT RELATED TO FINANCING OF GLP‘S RECENT ACQUISITION OF LOGISTICS ASSETS IN EUROPE​

* GLP CHINA PLANS TO ISSUE B&R BONDS IN MULTIPLE TRANCHES, DEPENDING ON GLP‘S FINANCING NEEDS, MARKET CONDITIONS Source text for Eikon: Further company coverage: (bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.