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#Mergers & Acquisitons - Americas
January 30, 2018 / 8:10 PM / a day ago

BRIEF-Global Partner Acquisition And Purple Innovation Announces Definitive Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 30 (Reuters) - Global Partner Acquisition Corp:

* GLOBAL PARTNER ACQUISITION CORP. AND PURPLE INNOVATION, LLC ANNOUNCE DEFINITIVE AGREEMENT WITH INVESTORS FOR $25 MILLION OF COMMITTED EQUITY INVESTMENTS

* GLOBAL PARTNER ACQUISITION - IS CURRENTLY ENGAGED IN DISCUSSIONS WITH OTHER INVESTORS IN CONNECTION WITH ADDITIONAL INVESTMENTS OF UP TO $65 MILLION​

* GLOBAL PARTNER ACQUISITION - UPON COMPLETION OF PROPOSED BUSINESS COMBINATION, CO WILL CHANGE ITS CORPORATE NAME TO PURPLE INNOVATION, INC Source text for Eikon: Further company coverage:

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