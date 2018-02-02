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#Mergers & Acquisitons - Americas
February 2, 2018 / 1:38 AM / 2 days ago

BRIEF-Global Partner And Purple Innovation Announce Definitive Agreement With Coliseum Capital Management

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 1 (Reuters) - Global Partner Acquisition Corp:

* GLOBAL PARTNER ACQUISITION CORP. AND PURPLE INNOVATION, LLC ANNOUNCE DEFINITIVE AGREEMENT WITH COLISEUM CAPITAL MANAGEMENT FOR $65 MILLION OF COMMITTED EQUITY AND DEBT INVESTMENTS

* GLOBAL PARTNER ACQUISITION- AGREEMENT WITH COLISEUM CAPITAL FOR COMBINATION BETWEEN GPAC AND PURPLE TO BUY AGGREGATE OF $40 MILLION OF SHARES OF GPAC

* GLOBAL PARTNER ACQUISITION CORP SAYS ‍TO MAKE AN ADDITIONAL $25 MILLION INVESTMENT IN PURPLE IN FORM OF UNSECURED DEBT​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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