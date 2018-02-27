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February 27, 2018 / 11:25 AM / Updated 20 hours ago

BRIEF-Globe Telecom Signs Multi-Year Intelligent Operations Deal With Amdocs

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 27 (Reuters) - Amdocs Ltd:

* GLOBE TELECOM SIGNS MULTI-YEAR INTELLIGENT OPERATIONS DEAL WITH AMDOCS FOR CONTINUOUS ENHANCEMENT OF SERVICES AND OPERATIONS

* AMDOCS LTD - ‍SIGNED MULTI-YEAR SERVICES CONTRACT WITH GLOBE TELECOM FOR “CONTINUOUS ENHANCEMENT OF GLOBE TELECOM‘S OPERATIONS”​

* AMDOCS LTD - ‍ACCORDING TO AGREEMENT, AMDOCS INTELLIGENT OPERATIONS WILL ASSIST GLOBE IN MANAGING THIRD-PARTY SYSTEMS AND CLOUD MANAGEMENT SOLUTIONS​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +1 646 223 8780)

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