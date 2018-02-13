BRIEF-GNC Holdings Q4 Loss Per Share $2.99

Feb 13 (Reuters) - GNC Holdings Inc:
* GNC HOLDINGS, INC. REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS
* SAME STORE SALES INCREASED 5.7% IN DOMESTIC COMPANY-OWNED STORES (INCLUDING GNC.COM) IN Q4 OF 2017
* RECORDED $434.6 MILLION IN NON-CASH LONG-LIVED ASSET IMPAIRMENTS IN CURRENT QUARTER
* RECORDED A NON-CASH TAX BENEFIT OF $90.5 MILLION IN QUARTER DUE TO TAX CUTS AND JOBS ACT OF 2017
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.25 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: