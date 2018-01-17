FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
The Trump Effect
North Korea
Markets
Breakingviews
Reuters Backstory
Technology
Sport
Entertainment
#Financials
January 17, 2018 / 12:58 PM / a day ago

BRIEF-Goldman Sachs Q4 2017 Adj Shr $5.68

Reuters Staff

2 Min Read

Jan 17 (Reuters) - Goldman Sachs Group Inc:

* GOLDMAN SACHS - FOURTH QUARTER LOSS PER COMMON SHARE WAS $5.51

* GOLDMAN SACHS - FOURTH QUARTER NET REVENUES WERE $7.83 BILLION VERSUS $8.17 BILLION REPORTED LAST YEAR

* GOLDMAN SACHS - EXCLUDING TAX LEGISLATION, FOURTH QUARTER EARNINGS PER COMMON SHARE WERE $5.68

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $4.91, REVENUE VIEW $7.61 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* GOLDMAN SACHS QTRLY TOTAL OPERATING EXPENSES $4,726 MILLION VERSUS $4,773 MILLION

* GOLDMAN SACHS QTRLY NET REVENUE IN INVESTMENT BANKING $2.14 BILLION, UP 44 PERCENT

* GOLDMAN SACHS - NET REVENUES IN INSTITUTIONAL CLIENT SERVICES $2.37 BILLION FOR Q4 2017, 34% LOWER THAN Q4 2016 AND 24% LOWER THAN Q3 2017

* GOLDMAN SACHS - NON-COMPENSATION EXPENSES WERE $2.57 BILLION FOR Q4 , 10% HIGHER

* GOLDMAN SACHS - NET REVENUES IN FIXED INCOME, CURRENCY AND COMMODITIES CLIENT EXECUTION WERE $1.00 BILLION FOR Q4 2017, 50% LOWER THAN Q4 2016

* GOLDMAN SACHS - IN QUARTER, NET REVENUES IN EQUITIES WERE $1.37 BILLION, 14% LOWER THAN THE FOURTH QUARTER OF 2016

* GOLDMAN SACHS - DURING 2017, EQUITIES OPERATED IN ENVIRONMENT OF RISING GLOBAL EQUITY PRICES, WHILE VOLATILITY LEVELS, CLIENT ACTIVITY REMAINED LOW

* GOLDMAN SACHS -QTRLY FIXED INCOME,CURRENCY & COMMODITIES CLIENT EXECUTION REVS DOWN ON LOWER REVS IN CURRENCIES,CREDIT PRODUCTS, INTEREST RATE PRODUCTS, COMMODITIES

* GOLDMAN SACHS - ON JAN 16, BOARD DECLARED A DIVIDEND OF $0.75 PER COMMON SHARE

* GOLDMAN SACHS - IN Q4, FIXED INCOME, CURRENCY & COMMODITIES CLIENT EXECUTION OPERATED IN ENVIRONMENT OF LOW LEVELS OF VOLATILITY, LOW CLIENT ACTIVITY Source text:(bit.ly/2EOOCjd) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.