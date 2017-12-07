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BRIEF-Good Times Restaurants Reports Q4 Loss Per Share $0.05
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#Consumer Products & Retail News
December 7, 2017 / 9:29 PM / Updated 20 hours ago

BRIEF-Good Times Restaurants Reports Q4 Loss Per Share $0.05

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 7 (Reuters) - Good Times Restaurants Inc:

* GOOD TIMES RESTAURANTS REPORTS Q4 AND FISCAL YEAR END RESULTS

* GOOD TIMES RESTAURANTS INC - HAS CONFIRMED AND UPDATED ITS GUIDANCE FOR FISCAL 2018

* GOOD TIMES RESTAURANTS INC - TOTAL REVENUES INCREASED 31% TO $22.5 MILLION IN Q4

* GOOD TIMES RESTAURANTS INC - SAME STORE SALES FOR COMPANY-OWNED GOOD TIMES RESTAURANTS INCREASED 3.9% FOR QUARTER

* GOOD TIMES RESTAURANTS INC - QTRLY LOSS PER SHARE $0.05

* GOOD TIMES RESTAURANTS INC -SEES SAME STORE SALES OF APPROXIMATELY +3% TO +3.5% FOR GOOD TIMES CONSISTENTLY THROUGHOUT 2018

* GOOD TIMES RESTAURANTS INC -SEES 2018 TOTAL REVENUES OF APPROXIMATELY $100 MILLION TO $102 MILLION

* GOOD TIMES RESTAURANTS INC - SEES 2018 NET LOSS OF APPROXIMATELY $1.4 MILLION, INCLUDING PRE-OPENING EXPENSES OF APPROXIMATELY $2.5 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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