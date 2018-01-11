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BRIEF-Google Says Protections Deployed In Sept, Oct For Variants 1 & 3 Required No Customer Downtime
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January 11, 2018 / 5:44 PM / a day ago

BRIEF-Google Says Protections Deployed In Sept, Oct For Variants 1 & 3 Required No Customer Downtime

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 11 (Reuters) - Alphabet Inc:

* GOOGLE SAYS PROTECTIONS DEPLOYED IN SEPT. AND OCT. FOR VARIANTS 1 AND 3 CAUSED NO PERCEPTIBLE IMPACT IN CLOUD AND REQUIRED NO CUSTOMER DOWNTIME

* GOOGLE SAYS BY DEC, ALL GOOGLE CLOUD PLATFORM (GCP) SERVICES HAD PROTECTIONS IN PLACE FOR ALL KNOWN VARIANTS OF VULNERABILITY

* GOOGLE SAYS DURING ENTIRE SECURITY UPDATE PROCESS, RECEIVED NO CUSTOMER SUPPORT TICKETS RELATED TO UPDATES

* GOOGLE SAYS BELIEVE THAT RETPOLINE-BASED PROTECTION IS "BEST-PERFORMING SOLUTION" FOR VARIANT 2 ON CURRENT HARDWARE Source text : (bit.ly/2D3n6SX) Further company coverage:

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