BRIEF-‍Grace Licenses Unipol PP Process Technology To Sinochem Quanzhou Petrochemical In China​

Nov 27 (Reuters) - W. R. Grace & Co:
* GRACE LICENSES UNIPOL® PP PROCESS TECHNOLOGY TO SINOCHEM QUANZHOU PETROCHEMICAL CO., LTD. IN CHINA
* W. R. GRACE & CO - CONTRACTED TO LICENSE ITS UNIPOL PP PROCESS TECHNOLOGY TO SINOCHEM QUANZHOU PETROCHEMICAL CO
* W. R. GRACE & CO - AGRREMENT FOR A 1-MILLION-TON-PER-YEAR ETHYLENE CRACKER AND REFINERY EXPANSION PROJECT AT ITS FACILITY IN QUANZHOU, FUJIAN PROVINCE
* W. R. GRACE & CO - NEW 350-KILOTON-PER-YEAR LINE IS EXPECTED TO BEGIN OPERATIONS IN 2020 TO PRODUCE HIGH-END IMPACT COPOLYMERS Source text for Eikon: Further company coverage: