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BRIEF-Granite Point Mortgage Trust Announces Proposed Private Offering Of Convertible Senior Notes
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December 6, 2017 / 9:39 PM / Updated 10 hours ago

BRIEF-Granite Point Mortgage Trust Announces Proposed Private Offering Of Convertible Senior Notes

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 6 (Reuters) - Granite Point Mortgage Trust Inc:

* GRANITE POINT MORTGAGE TRUST INC. ANNOUNCES PROPOSED PRIVATE OFFERING OF CONVERTIBLE SENIOR NOTES

* GRANITE POINT MORTGAGE TRUST INC - PLANS TO OFFER, UP TO $125 MILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF CONVERTIBLE SENIOR NOTES DUE 2022

* GRANITE POINT MORTGAGE TRUST - EXPECTS TO GRANT INITIAL PURCHASERS OF OFFERING OPTION TO PURCHASE UP TO ADDITIONAL $18.75 MILLION OF NOTES

* GRANITE POINT MORTGAGE TRUST INC - INTENDS TO USE NET PROCEEDS FROM OFFERING TO ORIGINATE AND ACQUIRE ITS TARGET ASSETS Source text for Eikon: Further company coverage:

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