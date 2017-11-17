FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-GREEN PLAINS SAYS ‍ON NOV 16, UNIT ENTERED AMENDMENT TO CREDIT FACILITY LED BY BANK OF THE WEST
Sections
Featured
Take Five - World markets themes for the week ahead
market analysis
Take Five - World markets themes for the week ahead
Northern Ireland is Brexit’s Gordian knot
commentary
Northern Ireland is Brexit’s Gordian knot
Bullets and burns - injured Rohingya refugees
pictures
Bullets and burns - injured Rohingya refugees
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Bonds News
November 17, 2017 / 8:44 PM / Updated 14 hours ago

BRIEF-GREEN PLAINS SAYS ‍ON NOV 16, UNIT ENTERED AMENDMENT TO CREDIT FACILITY LED BY BANK OF THE WEST

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 17 (Reuters) - Green Plains Inc:

* GREEN PLAINS - ‍ON NOV 16, UNIT ENTERED AMENDMENT TO ITS SENIOR SECURED ASSET-BASED REVOLVING CREDIT FACILITY WITH GROUP OF LENDERS LED BY BANK OF THE WEST

* GREEN PLAINS-‍AMENDMENT INCREASED REVOLVING COMMITMENT UNDER CREDIT FACILITY TO $425.0 MILLION, WITH ADDITIONAL INCREMENTAL FACILITY OF $75.0 MILLION

* GREEN PLAINS INC SAYS ‍AMENDMENT INCREASED SWING-LINE SUBLIMIT UNDER CREDIT FACILITY FROM $15.0 MILLION TO $20.0 MILLION​ - SEC FILING Source text: (bit.ly/2zLA5pL) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.