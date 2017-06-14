FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 months ago
BRIEF-Greenyard announces acquisition of Mykogen
#Brexit
#Economy
#Markets
#Trump
#NorthKorea
#Venezuela
#Technology
Sections
Featured
Election failure shakes confidence in May's strategy
the road to brexit
Election failure shakes confidence in May's strategy
Spectre of coup, surge in violence haunt Venezuela
WORLD
Spectre of coup, surge in violence haunt Venezuela
Tiny biotech offers Big Tobacco a solution to the nicotine habit
health
Tiny biotech offers Big Tobacco a solution to the nicotine habit
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Products & Retail News
June 14, 2017 / 4:31 PM / 2 months ago

BRIEF-Greenyard announces acquisition of Mykogen

Reuters Staff

1 Min Read

June 14 (Reuters) - GREENYARD NV:

* ANNOUNCES ACQUISITION OF MYKOGEN

* THE PURCHASE PRICE IS APPROXIMATELY € 93 MILLION.

* TRANSACTION CLOSING IS EXPECTED TO OCCUR DURING THE SECOND HALF OF 2017

* IS FINANCING THE TRANSACTION FROM EXISTING CREDIT FACILITIES

* SELECTIVE NON-STRATEGIC AND NON-CORE ASSETS WITHIN THE FRESH SEGMENT WILL BE DIVESTED

* THE DIVESTMENTS ARE EXPECTED TO BE COMPLETED DURING THE SECOND HALF OF 2017

* DIVESTMENTS ARE ESTIMATED TO PROVIDE CASH PROCEEDS OF AROUND € 25M WITH LIMITED IMPACT ON EBITDA (ACTIVITIES REPRESENT <2% OF GROUP EBITDA)

* AS A RESULT OF THE ACQUISITION AND DIVESTMENTS, EBITDA IS ANTICIPATED TO INCREASE BY 8%.

* AFTER THE ACQUISITION OF MYKOGEN AND THE DIVESTMENTS OF THE NON-CORE ASSETS, NET FINANCIAL DEBT IS EXPECTED TO BE APPROXIMATELY € 390 MILLION VERSUS. € 324.2 MILLION REPORTED FY 16/17 Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.