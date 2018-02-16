FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Economy
Technology
Winter Olympics
The Trump Effect
Environment
Entertainment
The Wider Image
Consumer Products & Retail News
February 16, 2018 / 4:57 PM / a day ago

BRIEF-GTT Announces Orders For Three LNG Carriers And One Bunkering Vessel

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 16 (Reuters) - GTT:

* ANNOUNCES IT HAS RECEIVED ORDERS FOR EQUIPMENT OF THREE LNG CARRIERS (LNGCS) AND ONE BUNKERING VESSEL

* THE BUNKERING VESSEL, WITH A CAPACITY OF 18,600 M3, WILL RECEIVE MARK III FLEX TANKS

* THREE LNGCS TO BE BUILT AT SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES (SHI) AND HYUNDAI SAMHO HEAVY INDUSTRIES (HSHI)’S.

* THE BUNKERING VESSEL WILL BE BUILT IN CHINA BY HUDONG-ZHONGHUA

* THE UNIT WILL BE OPERATED BY THE SHIP-OWNER MITSUI OSK LINES LTD

* THE UNIT WILL BE CHARTERED BY TOTAL’S SUBSIDIARY SPECIALIZED IN BUNKERING ACTIVITIES

* IT IS SCHEDULED FOR DELIVERY IN 2020. Further company coverage: (Gdynia Newsroom:)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.