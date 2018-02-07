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#Regulatory News - Americas
February 7, 2018 / 11:32 AM / a day ago

BRIEF-Guaranty Bancshares Says Transferred Recordkeeping And Custodial Services To Newport Group

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 7 (Reuters) - Guaranty Bancshares Inc:

* GUARANTY BANCSHARES SAYS TRANSFERRED RECORDKEEPING AND CUSTODIAL SERVICES FOR CO TO NEWPORT GROUP INC EFFECTIVE JAN 2 - SEC FILING

* GUARANTY BANCSHARES - DUE TO TRANSFER, PARTICIPANTS ARE TEMPORARILY UNABLE TO MAKE A WITHDRAWAL, OBTAIN A DISTRIBUTION, AMONG OTHERS

* GUARANTY BANCSHARES - BLACKOUT PERIOD FOR PLAN BEGAN AT 3:00 P.M. CENTRAL TIME ON DEC 20, 2017, WAS ORIGINALLY EXPECTED TO END NO LATER THAN FEB 2

* GUARANTY BANCSHARES - ON FEB 6, CO DELIVERED NOTICE TO DIRECTORS, EXECUTIVE OFFICERS INFORMING ABOUT BLACKOUT PERIOD BEING EXTENDED TO FEB 12

* GUARANTY BANCSHARES - BLACKOUT PERIOD EXTENDED FOR SUFFICIENT TIME TO CORRECT OPERATIONAL ERRORS RELATED TO RECORDKEEPING, CUSTODIAL SERVICES TRANSFER Source text : (bit.ly/2sdCTcR) Further company coverage:

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