FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-GVC Holdings posts H1 adjusted pretax profit of 101.9 mln euros
Sections
Featured
UK retail sales growth weakest in four years as inflation bites
economy
UK retail sales growth weakest in four years as inflation bites
Thirty years ago this week, Wall Street slid into the abyss
Markets
Thirty years ago this week, Wall Street slid into the abyss
Warning of 'Minsky moment' as China's economy powers ahead
china's party congress
Warning of 'Minsky moment' as China's economy powers ahead
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Products & Retail News
September 14, 2017 / 6:16 AM / in a month

BRIEF-GVC Holdings posts H1 adjusted pretax profit of 101.9 mln euros

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 14 (Reuters) - GVC HOLDINGS PLC:

* H1 NET GAMING REVENUE ‍486.2​ MILLION EUROS VERSUS 390.6 MILLION EUROS IN H1 2016

* ‍ON TRACK TO SECURE TARGETED EUR 125M OF SYNERGIES ANNOUNCED AT TIME OF BWIN.PARTY TRANSACTION, BY END OF CURRENT YEAR​

* ‍MIGRATION OF REMAINING TERRITORIES ONTO BWIN.PARTY TECHNOLOGY PLATFORM IS EXPECTED TO BE COMPLETED BY END OF 2017​

* H1 ADJUSTED CLEAN EBITDA OF 133.9 MILLION EUROS VERSUS 91.2 MILLION EUROS IN H1 2016

* H1 ADJUSTED PRETAX PROFIT 101.9 MILLION EUROS VERSUS 51.3 MILLION EUROS IN H1 2016

* INTERIM DIVIDEND 16.5 EUR C PER SHARE

* ‍STRONG TRADING REPORTED FOR FIRST TWO QUARTERS HAS CONTINUED INTO Q3​

* ‍DAILY GROUP NGR IS UP 12% (FOR PERIOD UP TO 10 SEPTEMBER) AGAINST CORRESPONDING PERIOD LAST YEAR​

* ‍NOW EXPECTS GROUP CLEAN EBITDA FOR CURRENT YEAR TO BE COMFORTABLY AHEAD OF CURRENT ANALYSTS’ CONSENSUS FORECAST OF EUR 255.9M​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.