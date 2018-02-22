FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Technology
Syria
Winter Olympics
The Trump Effect
Science
Entertainment
The Wider Image
February 22, 2018 / 2:34 PM / a day ago

BRIEF-Half of hedge fund investors surveyed see stocks at or past peak - Preqin

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 22 (Reuters) -

* HALF OF 200 HEDGE FUND INVESTORS SURVEYED THINK EQUITY MARKETS ARE EITHER AT THEIR PEAK OR ARE IN RECESSION PHASE - PREQIN

* FORTY-SIX PCT OF INVESTORS PLAN TO MAINTAIN THEIR ALLOCATIONS IN 2018, WHILE 27 PCT PLAN TO INCREASE THEM

* THIRTY-SEVEN PCT OF INVESTORS PLAN TO POSITION THEIR PORTFOLIOS MORE DEFENSIVELY IN 2018, COMPARED TO 10 PCT THAT PLAN TO POSITION THEM MORE AGGRESSIVELY

* DIVERSIFYING STRATEGIES IN DEMAND: 23 PCT OF INVESTORS PLAN TO INCREASE THEIR ALLOCATIONS TO SYSTEMATIC CTAS IN 2018.

* ONLY 14 PCT OF INVESTORS SAY THEY PLAN TO INCREASE EXPOSURE TO EQUITY HEDGE FUND STRATEGIES DURING 2018 - PREQIN Source text for Eikon: Further company coverage: [ ] (Reporting By Simon Jessop; editing by Carolyn Cohn)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.