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BRIEF-Harsco Completes Successful Debt Repricing Transaction
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December 11, 2017 / 2:04 PM / a day ago

BRIEF-Harsco Completes Successful Debt Repricing Transaction

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 11 (Reuters) - Harsco Corp:

* HARSCO COMPLETES SUCCESSFUL DEBT REPRICING; TRANSACTION PROVIDES SIGNIFICANT INTEREST COST SAVINGS AND STRENGTHENS FINANCIAL FLEXIBILITY

* HARSCO - AMENDMENT OF EXISTING SENIOR SECURED CREDIT FACILITIES IN ORDER TO REDUCE INTEREST RATE APPLICABLE TO $546 MILLION OF TERM LOANS OUTSTANDING

* HARSCO CORP - AMENDMENT OF EXISTING SENIOR SECURED CREDIT FACILITIES IN ORDER TO EXTEND MATURITY DATE BY A YEAR UNTIL DEC 2024

* HARSCO CORP - UNDER AMENDMENT, NEW EFFECTIVE INTEREST RATE IS LIBOR PLUS 300 BASIS POINTS, A REDUCTION OF 200 BASIS POINTS Source text for Eikon: Further company coverage:

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