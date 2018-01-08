FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Hartford Financial Services Group Sees $850 Mln Charge On Net Deferred Tax Assets​ Due To Lower U.S. Corporate Tax Rates
Sections
Featured
Morrisons and Tesco stand out in Christmas battle
Retailers
Morrisons and Tesco stand out in Christmas battle
GM races to build a formula for profitable electric cars
autos
GM races to build a formula for profitable electric cars
Bayliss to step down as England coach next year
sport
Bayliss to step down as England coach next year
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
January 8, 2018 / 9:25 PM / Updated 16 hours ago

BRIEF-Hartford Financial Services Group Sees $850 Mln Charge On Net Deferred Tax Assets​ Due To Lower U.S. Corporate Tax Rates

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 8 (Reuters) - Hartford Financial Services Group Inc :

* THE HARTFORD ESTIMATES IMPACTS OF U.S. CORPORATE TAX LAW AND CATASTROPHE LOSSES ON FOURTH QUARTER 2017 FINANCIAL RESULTS

* HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP - SEES $850 MILLION CHARGE DUE TO IMPACT OF LOWER U.S. CORPORATE TAX RATES STARTING 2018 ON CO‘S NET DEFERRED TAX ASSETS​

* HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP - ‍CATASTROPHE LOSSES IN Q4 2017 ESTIMATED AT ABOUT $180 MILLION, BEFORE TAX, LARGELY DUE TO CALIFORNIA WILDFIRES​

* HARTFORD FINANCIAL SERVICES - CHARGE WILL NOT AFFECT Q4 CORE EARNINGS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.