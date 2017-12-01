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#Consumer Products & Retail News
December 1, 2017 / 4:49 PM / in a day

BRIEF-Hbc Announces Agreement With Land & Buildings

Reuters Staff

1 Min Read

Hudson’s Bay Co:

* HBC ANNOUNCES AGREEMENT WITH LAND & BUILDINGS

* HUDSON‘S BAY - REACHED AGREEMENT WITH LAND & BUILDINGS TO WITHDRAW APPEAL OF TSX DECISION TO CONDITIONALLY APPROVE EQUITY INVESTMENT BY RHÔNE CAPITAL

* HUDSON‘S BAY CO - LAND AND BUILDINGS PROVIDED CUSTOMARY STANDSTILL IN FAVOUR OF HBC FOR PERIOD EXTENDING THROUGH HBC‘S 2018 ANNUAL GENERAL MEETING

* HBC - IF IT ISSUES EQUITY IN DEAL THAT WILL TRIGGER 1-YEAR PRICE PROTECTION, IT WILL DO SO THROUGH RIGHTS OFFERING TO ITS SHAREHOLDERS ON PRO RATA BASIS

* HUDSON‘S BAY CO - HBC CURRENTLY DOES NOT ANTICIPATE THAT PRICE PROTECTION PROVISIONS WILL BE TRIGGERED​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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