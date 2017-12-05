BRIEF-HD Supply Holdings Reports Q3 EPS Of $2.42

Dec 5 (Reuters) - HD Supply Holdings Inc:
* HD SUPPLY HOLDINGS INC ANNOUNCES 2017 THIRD-QUARTER RESULTS, RAISES FULL-YEAR GUIDANCE
* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.76 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* HD SUPPLY HOLDINGS INC Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.43, REVENUE VIEW $1.14 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* HD SUPPLY HOLDINGS INC FY2017 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.61, REVENUE VIEW $7.44 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SAYS PRELIMINARY NOV YEAR-OVER-YEAR AVERAGE DAILY SALES GROWTH FOR FACILITIES MAINTENANCE WAS ABOUT 4.3 PERCENT
* SAYS PRELIMINARY NOVEMBER YEAR-OVER-YEAR AVERAGE DAILY SALES GROWTH FOR CONSTRUCTION & INDUSTRIAL WAS APPROXIMATELY 16.4 PERCENT
* SAYS QTRLY DILUTED INCOME FROM CONTINUING OPERATIONS PER SHARE $0.25 Source text for Eikon: Further company coverage: