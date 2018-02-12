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February 12, 2018 / 9:40 PM / Updated a day ago

BRIEF-Healthstream Announces Divestiture Of Its Patient Experience (PX) Business To Press Ganey Associates

Reuters Staff

2 Min Read

Feb 12 (Reuters) - Healthstream Inc:

* HEALTHSTREAM ANNOUNCES DIVESTITURE OF ITS PATIENT EXPERIENCE (PX) BUSINESS TO PRESS GANEY ASSOCIATES

* HEALTHSTREAM INC - ‍HEALTHSTREAM‘S BOARD OF DIRECTORS DECLARES SPECIAL DIVIDEND OF APPROXIMATELY $32.5 MILLION, OR $1.00 PER SHARE, FROM PROCEEDS​

* HEALTHSTREAM INC - ‍BOARD OF DIRECTORS DECLARES SPECIAL DIVIDEND OF APPROXIMATELY $32.5 MILLION, OR $1.00 PER SHARE, FROM PROCEEDS​

* HEALTHSTREAM INC - HEALTHSTREAM‘S BOARD OF DIRECTORS DECLARES SPECIAL DIVIDEND OF APPROXIMATELY $32.5 MILLION, OR $1.00 PER SHARE, FROM PROCEEDS

* HEALTHSTREAM INC - ‍DIVESTITURE OF ITS PATIENT EXPERIENCE (PX) BUSINESS TO PRESS GANEY ASSOCIATES FOR $65.5 MILLION IN CASH​

* HEALTHSTREAM INC - ‍EXPECTS AFTER-TAX CASH PROCEEDS FROM DIVESTITURE OF APPROXIMATELY $50.0 MILLION​

* HEALTHSTREAM INC - ‍ ANTICIPATES RECORDING A BOOK GAIN OF SALE OF ITS PX BUSINESS OF BETWEEN $20.0 MILLION TO $23.0 MILLION​

* HEALTHSTREAM INC - ‍ANTICIPATES RECORDING A BOOK GAIN OF SALE OF ITS PX BUSINESS OF BETWEEN $20.0 MILLION TO $23.0 MILLION​

* HEALTHSTREAM INC - ‍ANNOUNCING A NEW SEVEN-YEAR AGREEMENT TO PROVIDE TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE AS EXCLUSIVE GATEWAY TO PRESS GANEY‘S CONTENT​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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