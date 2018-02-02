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#Consumer Products & Retail News
February 2, 2018 / 1:29 PM / a day ago

BRIEF-Heilan Home And Unit In Fund, Share Transfer Deals With Tencent's Affiliates

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 2 (Reuters) - Heilan Home Co Ltd:

* SAYS UNIT SIGNS FRAMEWORK AGREEMENT WITH LINZHI TENCENT TECHNOLOGY AND NINGBO INVESTMENT MANAGEMENT FIRM TO SET UP INDUSTRY FUND WORTH 10.0 BILLION YUAN ($1.59 billion)

* SAYS CONTROLLING SHAREHOLDER‘S PARTY ACTING IN CONCERT SIGNS AGREEMENT TO TRANSFER 238.5 MILLION SHARES IN THE COMPANY TO TENCENT‘S SHENZHEN AFFILIATE FOR 2.5 BILLION YUAN

* SAYS SHARE TRADE TO RESUME ON FEB 5 Source text in Chinese: bit.ly/2E7gSkp; bit.ly/2DUz29X; bit.ly/2FDYugg Further company coverage: ($1 = 6.2820 Chinese yuan renminbi) (Reporting by Hong Kong newsroom)

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