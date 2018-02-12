BRIEF-Helios And Matheson Analytics Announces Proposed Public Offering Of Common Stock 

Feb 12 (Reuters) - Helios And Matheson Analytics Inc :
* HELIOS AND MATHESON ANALYTICS ANNOUNCES PROPOSED PUBLIC OFFERING OF COMMON STOCK AND WARRANTS
* HELIOS AND MATHESON ANALYTICS INC - COMPANY MAY ALSO USE PROCEEDS TO MAKE OTHER ACQUISITIONS
* HELIOS AND MATHESON ANALYTICS INC - SHARES OF COMMON STOCK AND WARRANTS TO PURCHASE SHARES OF COMMON STOCK ARE BEING OFFERED AS UNITS
* HELIOS AND MATHESON ANALYTICS INC - MAY USE NET PROCEEDS FROM THIS OFFERING TO INCREASE COMPANY‘S OWNERSHIP STAKE IN MOVIEPASS Source text for Eikon: Further company coverage: