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February 23, 2018 / 1:06 PM / a day ago

BRIEF-Hemostemix Signs License Agreement With Aspire Health Science

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 23 (Reuters) - Hemostemix Inc:

* HEMOSTEMIX SIGNS LICENSE AGREEMENT WITH ASPIRE HEALTH SCIENCE

* HEMOSTEMIX INC - FINALIZED TERMS OF A LICENSE AGREEMENT WITH ASPIRE FOR CO‘S LEAD THERAPEUTIC PRODUCT TECHNOLOGY, ACP-01

* HEMOSTEMIX INC - LICENSE AGREEMENT HAS INITIAL THREE YEAR TERM, WITH OPTIONS FOR CO TO RENEW FOR ADDITIONAL TWO YEAR EXTENSIONS

* HEMOSTEMIX-ASPIRE ‍HAS EXCLUSIVE RIGHTS TO USE, SELL, IMPORT ACP-01 IN THE BAHAMAS, COSTA RICA, DOMINICAN REPUBLIC, MEXICO, PANAMA AND STATE OF FLORIDA​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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