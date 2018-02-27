BRIEF-Hertz Global Holdings Reports Q4 Adjusted Loss Per Share $0.77

Feb 27 (Reuters) - Hertz Global Holdings Inc:
* HERTZ GLOBAL HOLDINGS REPORTS FOURTH QUARTER 2017 AND FULL-YEAR FINANCIAL RESULTS
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.60, REVENUE VIEW $2.06 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* ENACTMENT OF U.S. TAX REFORM RESULTED IN COMPANY RECORDING AN ESTIMATED NET BENEFIT OF $679 MILLION
* “IN 2018, WE EXPECT TO SEE CONTINUED PROGRESS FROM OUR U.S. IMPROVEMENT PROGRAMS”
* HERTZ GLOBAL HOLDINGS - “ALSO WILL HAVE ELEVATED INVESTMENTS THROUGHOUT YEAR AS WE IMPLEMENT SEVERAL, MAJOR TECHNOLOGY CONVERSIONS”
* BY 2019, SHOULD BEGIN TO EVOLVE TOWARD A MORE COMPETITIVE EARNINGS PROFILE Source text for Eikon: Further company coverage: