BRIEF-Highlight Event and Entertainment Executes Capital Increase, Concludes Framework Agreement

Nov 28 (Reuters) - HIGHLIGHT EVENT AND ENTERTAINMENT AG :
* SAID ON MONDAY EXECUTES CAPITAL INCREASE / CONCLUDES A FRAMEWORK AGREEMENT
* ISSUANCE OF 2.4 MILLION NEW SHARES FROM AUTHORIZED CAPITAL AT A PRICE OF EUR 13.043 PER SHARE
* STUDHALTER INVESTMENT AG THUS ACQUIRES 28.7% OF HIGHLIGHT EVENT UND ENTERTAINMENT AG
* TRANSACTION WILL GENERATE PROCEEDS OF APPROXIMATELY EUR 32 MILLION
* IN ADDITION TO THE PURCHASE OF THE NEW SHARES, STUDHALTER INVESTMENT GRANTS HIGHLIGHT EVENT AND ENTERTAINMENT A LOAN OF APPROXIMATELY EUR 51 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)