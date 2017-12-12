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BRIEF-Hillenbrand Enters Second Amended Credit Agreement Among Co
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#Bonds News
December 12, 2017 / 12:46 PM / Updated 19 hours ago

BRIEF-Hillenbrand Enters Second Amended Credit Agreement Among Co

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 12 (Reuters) - Hillenbrand Inc:

* ON DEC 8, ENTERED SECOND AMENDED CREDIT AGREEMENT AMONG CO, WITH ITS SUBSIDIARY BORROWERS AND SUBSIDIARY GUARANTORS- SEC FILING

* CREDIT AGREEMENT INCREASES MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT AVAILABLE FOR BORROWING UNDER REVOLVING CREDIT FACILITY FROM $700 MILLION TO $900 MILLION

* MATURITY DATE OF CREDIT AGREEMENT IS EXTENDED TO DECEMBER 8, 2022

* AMOUNT AVAILABLE FOR BORROWING UNDER CREDIT AGREEMENT MAY BE EXPANDED BY ADDITIONAL $450 MILLION Source text for Eikon: (bit.ly/2C8Bt4j) Further company coverage:

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