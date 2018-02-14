BRIEF-Hilton Q4 Earnings Per Share $2.61

Feb 14 (Reuters) - Hilton Worldwide Holdings Inc:
* HILTON EXCEEDS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR EXPECTATIONS; PROVIDES 2018 OUTLOOK
* SEES FY 2018 EARNINGS PER SHARE $2.49 TO $2.60 EXCLUDING ITEMS
* SEES Q1 2018 EARNINGS PER SHARE $0.43 TO $0.47 EXCLUDING ITEMS
* CASH AVAILABLE FOR CAPITAL RETURN IS PROJECTED TO BE BETWEEN $1.2 BILLION AND $1.6 BILLION IN 2018
* FOR THREE MONTHS ENDED DEC 31, 2017, SYSTEM-WIDE COMPARABLE REVPAR GREW 3.8 PERCENT
* FULL YEAR AND Q1 2017 ADJUSTED EBITDA IS EXPECTED TO BE REDUCED BY $56 MILLION AND $14 MILLION RESPECTIVELY
* RECOGNIZED AN AGGREGATE PROVISIONAL TAX BENEFIT OF $665 MILLION RELATED TO TAX CUTS AND JOBS ACT IN QUARTER
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.56 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.49 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* HILTON WORLDWIDE HOLDINGS-2018 SYSTEM-WIDE REVPAR EXPECTED TO INCREASE BETWEEN 1.0 %AND 3.0 %ON A COMPARABLE, CURRENCY NEUTRAL BASIS COMPARED TO 2017
* 2018 SYSTEM-WIDE REVPAR EXPECTED TO INCREASE BETWEEN 1.0 PERCENT AND 3 PERCENT ON A COMPARABLE AND CURRENCY NEUTRAL BASIS
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.45, REVENUE VIEW $2.24 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q1 2018 SYSTEM-WIDE REVPAR EXPECTED TO INCREASE BETWEEN 1 PERCENT AND 3 PERCENT ON COMPARABLE AND CURRENCY NEUTRAL BASIS Source text for Eikon: Further company coverage: