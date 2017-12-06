FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-HNI To Discontinue Paoli Office Furniture Brand
Sections
Featured
EU parliament details UK concessions on rights
Exclusive
the road to brexit
EU parliament details UK concessions on rights
Pulling no surprises, Putin says he'll seek re-election
russia
Pulling no surprises, Putin says he'll seek re-election
Behind wage and productivity clouds, world economy is booming
market analysis
Behind wage and productivity clouds, world economy is booming
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
December 6, 2017 / 10:14 PM / in 10 hours

BRIEF-HNI To Discontinue Paoli Office Furniture Brand

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 6 (Reuters) - Hni Corp:

* HNI SAYS TO DISCONTINUE PAOLI OFFICE FURNITURE BRAND - SEC FILING

* HNI CORP - MANUFACTURING OF PAOLI BRANDED PRODUCTS WILL CEASE IN Q1 OF 2018

* HNI - ESTIMATES DISCONTINUATION OF PAOLI OFFICE FURNITURE BRAND TO GENERATE CASH PAYBACK IN LESS THAN 1 YEAR & SAVE $7.0 MILLION ANNUALLY BEGINNING IN Q1

* HNI CORP - ANTICIPATES CHARGES RELATED TO DISCONTINUATION OF PAOLI OFFICE FURNITURE BRAND WILL IMPACT PRE-TAX EARNINGS AN ESTIMATED $25.4 MILLION Source text: (bit.ly/2nBn2lZ) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.