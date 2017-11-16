BRIEF-Hoegh LNG Partners Lp agrees to buy remaining 49 pct interest in the FSRU Hoegh Grace

Nov 16 (Reuters) - Hoegh Lng Partners Lp -
* HOEGH LNG PARTNERS LP AGREES TO ACQUIRE REMAINING 49% INTEREST IN THE FSRU HÖEGH GRACE
* CO INTENDS TO SETTLE PURCHASE PRICE WITH COMBINATION OF CASH AND DRAWING UNDER ITS EXISTING REVOLVING CREDIT FACILITY
* HOEGH LNG PARTNERS LP - ANTICIPATES RECOMMENDING TO BOARD DISTRIBUTION INCREASE WITH RESPECT TO QUARTER ENDING MARCH 31, 2018 TO REFLECT ACQUISITION
* BOARD OF DIRECTORS OF PARTNERSHIP AND CONFLICTS COMMITTEE HAVE APPROVED ACQUISITION AND PURCHASE PRICE Source text for Eikon: Further company coverage: