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January 26, 2018 / 11:33 AM / 4 days ago

BRIEF-Holly Energy Partners Lp Increases Quarterly Distribution To $0.6500 Per Unit From $0.6450 Per Unit

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 26 (Reuters) - Holly Energy Partners Lp:

* HOLLY ENERGY PARTNERS ANNOUNCES 53RD CONSECUTIVE QUARTERLY DISTRIBUTION INCREASE, 2018 DISTRIBUTION AND COVERAGE GUIDANCE, AND PRIVATE PLACEMENT OF COMMON EQUITY

* HOLLY ENERGY PARTNERS LP - INCREASES QUARTERLY DISTRIBUTION TO $0.6500 PER UNIT FROM $0.6450 PER UNIT

* HOLLY ENERGY PARTNERS - ‍IN 2018, EXPECTS TO INCREASE QUARTERLY DISTRIBUTION BY $0.0050 PER UNIT, RESULTING IN AN ANNUAL DISTRIBUTION GROWTH RATE OF 4%​

* HOLLY ENERGY PARTNERS - ‍ALSO AGREED TO A PRIVATE PLACEMENT WITH CERTAIN FUNDS MANAGED BY TORTOISE CAPITAL ADVISORS FOR ABOUT $110 MILLION OF COMMON EQUITY​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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