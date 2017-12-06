FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Home Depot On Proposed Tax Reform - Believe Concern Over Mortage Interest Deductibility Overblown
Sections
Featured
EU parliament details UK concessions on rights
Exclusive
the road to brexit
EU parliament details UK concessions on rights
Pulling no surprises, Putin says he'll seek re-election
russia
Pulling no surprises, Putin says he'll seek re-election
Behind wage and productivity clouds, world economy is booming
market analysis
Behind wage and productivity clouds, world economy is booming
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Products & Retail News
December 6, 2017 / 5:28 PM / Updated 14 hours ago

BRIEF-Home Depot On Proposed Tax Reform - Believe Concern Over Mortage Interest Deductibility Overblown

Reuters Staff

2 Min Read

Dec 6 (Reuters) - Home Depot Inc:

* HOME DEPOT CFO ON PROPOSED TAX REFORM - BELIEVE CONCERN OVER MORTAGE INTEREST DEDUCTIBILITY IS OVERBLOWN

* HOME DEPOT CFO ON PROPOSED TAX REFORM - CO WOULD HAVE A SIGINIFICANT, IMMEDIATE BENEFIT TO TAX EXPENSE AND CASH TAXES IF REFORM ENACTED

* CEO ON INVESTOR DAY - POISED TO EXCEED OUR 2018 TARGETS‍​

* CEO ON INVESTOR DAY - WILL INVEST IN THE FRONT-END EXPERICE TO FACILITATE FAST AND EASY CHECKOUT

* CEO ON INVESTOR DAY - WILL INVEST IN WAGES, SCHEDULING FLEXIBILITY AND TOOLS FOR ASSOCIATES

* WILL EXTEND INVESTMENTS TO CANADA AND MEXICO AS WELL, TO EXTEND “ONE HOME DEPOT EXPERIENCE” TO BOTH THOSE COUNTRIES AS WELL

* EXECUTIVE - ADDED SELF-SERVICE LOCKERS AT FRONT END OF SOME STORES

* EXECUTIVE - OUR NEW WORKFORCE MANAGEMNT TOOL WILL HELP ASSOCIATES WORK AT MULTIPLE LOCATIONS, CHECK SCHEDULING ON THEIR MOBILE PHONES

* EXECUTIVE - WORKING ON A BUSINESS-TO-BUSINESS WEBSITE

* EXECUTIVE - TO OPEN MARKET DELIVERY OPERATIONS IN 100 LOCATIONS, ALSO CONSOLIDATE STORE DELIVERY TO FEWER STORES OR MARKET STORES

* EXECUTIVE - IN TOP 40 MARKETS, WILL OFFER NEXT DAY AND SAME-DAY DELIVERY FROM NEW DIRECT-TO-CUSTOMER DELIVERY CENTERS

* EXECUTIVE - ESTIMATE IT WILL TAKE 5 YRS TO REACH THE DELIVERY CAPABILITIES OUTLINED TODAY Further company coverage: ( Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com )

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.