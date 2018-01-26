BRIEF-Honeywell Qtrly Reported Loss Per Share $3.18

Jan 26 (Reuters) - Honeywell International Inc:
* HONEYWELL REPORTS STRONG FOURTH QUARTER AND 2017 RESULTS, RAISES 2018 GUIDANCE TO REFLECT LOWER TAX RATE
* HONEYWELL INTERNATIONAL QTRLY REPORTED LOSS PER SHARE $3.18
* HONEYWELL - Q4 EPS $1.85 EXCLUDING CHARGE RELATED TO U.S. TAX REFORM AND OTHER ITEMS
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.84 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* HONEYWELL - RAISES 2018 GUIDANCE TO REFLECT LOWER TAX RATE
* HONEYWELL QTRLY NET SALES $10,843 MILLION VERSUS $9,985 MILLION
* HONEYWELL - QTRLY AEROSPACE SEGMENT SALES $3,902 MILLION VERSUS. $3,666 MILLION
* HONEYWELL - NOW EXPECTS THAT ITS 2018 EFFECTIVE TAX RATE WILL BE BETWEEN 22 PERCENT AND 23 PERCENT
* HONEYWELL - QTRLY SEGMENT MARGIN 19.3 PERCENT VERSUS. 19 PERCENT
* HONEYWELL SEES 2018 SALES $41.8 BILLION - $42.5 BILLION
* HONEYWELL - SEES 2018 FREE CASH FLOW $5.2 BILLION - $5.9 BILLION
* HONEYWELL - RECORDED PROVISIONAL CHARGE OF $3.8 BILLION IN Q4 TO REFLECT THE ESTIMATED IMPACTS OF THE U.S. TAX CUTS AND JOBS ACT OF 2017
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $7.83, REVENUE VIEW $42.23 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* HONEYWELL - IN 2018, EXPECT TO COMPLETE SPIN-OFFS OF HOMES AND GLOBAL DISTRIBUTION BUSINESS, AND TRANSPORTATION SYSTEMS BUSINESS Source text for Eikon: Further company coverage: