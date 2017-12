Nov 30 (Reuters) - Hongkong Chinese Ltd:

* ‍HY REVENUE HK$54.6 MILLION VERSUS HK$145.2 MILLION

* HONGKONG CHINESE LTD - HY PROFIT ATTRIBUTABLE HK$7.8 MILLION VERSUS HK$186.1 MILLION

* HONGKONG CHINESE LTD -DECLARES ‍INTERIM DIVIDEND OF HK1 CENT​ Source text for Eikon: Further company coverage: