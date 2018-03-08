FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
North Korea
The Trump Effect
Russia
Detained in Myanmar
Technology
Sport
Commentary
Financials
March 8, 2018 / 9:19 AM / in 2 days

BRIEF-Hongkong Land Holdings Posts FY Underlying Profit $970 MLN, Up 14%

Reuters Staff

1 Min Read

March 8 (Reuters) - Hongkong Land Holdings Ltd:

* FY UNDERLYING PROFIT $970 MILLION VERSUS $848 MILLION A YEAR AGO

* FY NET PROFIT $5,585 MILLION VERSUS $3,346 MILLION A YEAR AGO

* FY TOTAL REVENUE $‍1,959.8​ MILLION VERSUS $1,993.9 MILLION A YEAR AGO

* GROUP’S INVESTMENT PROPERTY PORTFOLIO IS EXPECTED TO CONTINUE GENERATING STABLE RETURNS IN 2018

* IN DEVELOPMENT PROPERTIES BUSINESS, HIGHER PROFITS ARE EXPECTED FROM MAINLAND CHINA AND SINGAPORE.

* ‍RECOMMENDING A FINAL DIVIDEND OF US¢14.00 PER SHARE​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.