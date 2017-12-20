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BRIEF-Horizon Global Americas Says Co, Hopkins Manufacturing Agreed To Amicably Resolve 4 Year Old Patent Rights Dispute
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#Regulatory News - Americas
December 20, 2017 / 9:19 PM / 5 days ago

BRIEF-Horizon Global Americas Says Co, Hopkins Manufacturing Agreed To Amicably Resolve 4 Year Old Patent Rights Dispute

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 20 (Reuters) - Horizon Global Corp:

* HORIZON GLOBAL AMERICAS - CO, HOPKINS MANUFACTURING AGREED TO AMICABLY RESOLVE 4 YEAR OLD DISPUTE OVER PATENT RIGHTS TO THEIR ELECTRONIC BRAKE CONTROLLERS

* HORIZON GLOBAL AMERICAS - AS PER AGREEMENT, HOPKINS WILL PAY HORIZON FOR A FULLY PAID LICENSE ON THE PATENTED BRAKE CONTROLLERS INVOLVED IN THE DISPUTE

* HORIZON GLOBAL AMERICAS SAYS PARTIES WILL EXECUTE MUTUAL RELEASES WITH SPECIFIC TERMS REMAINING CONFIDENTIAL Source text for Eikon: Further company coverage:

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