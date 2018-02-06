FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Economy
Singapore Airshow
The Trump Effect
Germany
Technology
Environment
Sport
Entertainment
#Financials
February 6, 2018 / 10:16 PM / Updated a day ago

BRIEF-‍Horizons ETFs Management (Canada) Files Final Prospectus To Launch Marijuana ETF

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 6 (Reuters) - Horizons ETFs Management (Canada) Inc:

* ‍HORIZONS ETFS MANAGEMENT (CANADA) INC - FILED FINAL PROSPECTUS TO LAUNCH HORIZONS EMERGING MARIJUANA GROWERS INDEX ETF

* HORIZONS ETFS MANAGEMENT (CANADA) INC - UNITS OF HORIZONS EMERGING MARIJUANA GROWERS INDEX ETF CONDITIONALLY APPROVED FOR LISTING

* HORIZONS ETFS MANAGEMENT (CANADA) INC-HORIZONS EMERGING MARIJUANA GROWERS INDEX ETF UNITS TO BEGIN TRADING ON AEQUITAS NEO EXCHANGE ON OR ABOUT FEB 14 Source text for Eikon: (Bengaluru Newsroom: +91 806 749 1136)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.