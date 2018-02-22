BRIEF-HPE Reports Q1 Non-GAAP EPS $0.34 From Continuing Operations

Feb 22 (Reuters) - Hewlett Packard Enterprise Co:
* Q1 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.34 FROM CONTINUING OPERATIONS
* Q1 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.92 FROM CONTINUING OPERATIONS
* SEES FY 2018 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $1.35 TO $1.45
* HEWLETT PACKARD ENTERPRISE - PLAN TO RETURN $7 BILLION TO SHAREHOLDERS THROUGH FY19 IN FORM OF SHARE REPURCHASES & 50 PERCENT DIVIDEND INCREASE STARTING IN Q3 FY18
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.22, REVENUE VIEW $7.07 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.18 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* HEWLETT PACKARD ENTERPRISE - FOR Q2 ESTIMATES GAAP DILUTED NET EPS TO BE IN RANGE OF $0.10 TO $0.14
* HEWLETT PACKARD ENTERPRISE - SEES Q2 NON-GAAP NET EPS TO BE IN RANGE OF $0.29 TO $0.33
* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.26 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* AFTER-TAX ADJUSTMENTS OF $935 MILLION AND $0.58 PER DILUTED SHARE IN QUARTER
* QTRLY HYBRID IT REVENUE WAS $6.3 BILLION, UP 10% YEAR OVER YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: