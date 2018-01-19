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January 19, 2018 / 9:32 PM / Updated 7 hours ago

BRIEF-Hugoton Royalty Trust Declares No January Cash Distribution

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 19 (Reuters) - Hugoton Royalty Trust:

* HUGOTON ROYALTY TRUST DECLARES NO JANUARY CASH DISTRIBUTION AND GIVES NOTICE OF TENTATIVE XTO SETTLEMENT AMOUNT

* HUGOTON ROYALTY TRUST - SOUTHWEST BANK DECLARED THERE WOULD NOT BE A CASH DISTRIBUTION TO HOLDERS OF UNITS OF BENEFICIAL INTEREST FOR JAN 2018

* HUGOTON ROYALTY TRUST - XTO ENERGY ADVISED TRUSTEE IT HAS REACHED TENTATIVE SETTLEMENT WITH PLAINTIFFS IN CHIEFTAIN CLASS ACTION ROYALTY CASE

* HUGOTON ROYALTY TRUST - ‍XTO ENERGY INFORMED TRUSTEE ON JAN 17, IT BELIEVES THAT PORTION OF SETTLEMENT THAT RELATES TO TRUST IS AS MUCH AS $20 MILLION​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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